ارتفاع هامشي للدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

وزاد سعر صرف الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.78 دينار، أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.97 دينار، وسعر اليورو عند 5.20 دينار.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.56 دينار، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والريال السعودي عند 1.27 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.