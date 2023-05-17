بن قدارة يوجه ببدء تشغيل مجمع مليتة بعد عمرة شاملة

القاهرة - بوابة الوسط

أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الإذن ببدء تشغيل مجمع مليتة الصناعي بعد استكمال أعمال العمرة الشاملة به.

جاء ذلك التوجيه من داخل المجمع، اليوم الأربعاء، حسب بيان مقتضب للمؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انطلاق أعمال العمرة

وفي 30 أبريل الماضي، أعلنت المؤسسة بدء إجراء عمرة شاملة للمجمع وحقلي بحر السلام والوفاء أيضًا، حينها أعطى بن قدارة الضوء الأخضر بالبدء في عملية الإيقاف التام في المجمع والحقلين، لتنفيذ العمرة.

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ويقع مجمع مليتة على بُعد نحو 22 كيلومترًا شرق مدينة زوارة، ويتكون من معملين، الأول لمعالجة النفط والمكثفات المنتجة من حقل الوفاء، والثاني لمعالجة الغاز والمكثفات المنتجة من منصة صبراتة.