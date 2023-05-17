«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحلي طرابلس والخمس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية نشطة، مساء اليوم الأربعاء، على ساحلي طرابلس والخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستكون نشطة إلى قوية، غدا الخميس، على معظم الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على ساحلي طرابلس والخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.5 متر.

- البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.