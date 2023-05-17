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حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 17 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 09:55 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 17 مايو 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس على معظم مناطق البلاد، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من المركز، تسجيل درجات الحرارة مرتفعة بداية من الغد على المناطق الغربية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الجمعة، والرياح شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد، خصوصا على غدامس والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على غدامس، مما تسبب في إثارة الرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من الغد.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

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