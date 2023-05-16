«التعليم العالي» تجري تعدلات على نظام تصديق المؤهلات العلمية ومعادلتها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران محمد القيب، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعديل نظام التصديق على المؤهلات العلمية ومعادلتها، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المحلية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الجهة المانحة للمؤهل العلمي.

ونص القرار على الاكتفاء بتصديق المؤهلات العلمية الصادرة عن المؤسسة التعليمية العامة المانحة للمؤهل، وتصديق إدارة التعليم العالي الخاص على المؤهلات العليمة العليا الممنوحة من المؤسسات التعليمية الخاصة دون الحاجة إلى التصديق من مكتب الجودة بالمؤسسة.

- منشور للدبيبة باعتبار «مركز ضمان الجودة» المختص باعتماد ومعادلة المراحل التعليمية

ووفق القرار، يقتصر تصديق المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية على المؤهلات العلمية الأجنبية.

جاء ذلك، بعدما أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة منشورًا في 28 فبراير، باعتبار مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، هو الوحيد المختص بالاعتماد والمعادلة لكافة المراحل التعليمية.

ونص منشور الدبيبة وقتها، رقم 3 للعام 2023، على أن مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو المختص دون غيره باعتماد المؤسسات التعليمية في جميع مراحلها.