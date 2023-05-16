مليار و686 مليون دولار حصيلة مبيعات النفط والغاز خلال أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، إن صافي إيراداتها من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر أبريل 2023، بلغ أكثر من مليار و686 مليون دولار.

وأوضحت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن صافي إيراداتها من النفط الخام خلال شهر أبريل 2023 بلغ ما قيمته مليار و540 مليونًا و72 ألفًا و815 دولارًا أميركيًا، في حين بلغت إيرادات المنتجات النفطية 96 مليونًا و61 ألفًا و354 دولارًا.

- المركزي: 19.1 مليار دينار إيرادات النفط من يناير إلى أبريل

وأشارت البيانات إلى أن إيرادات مبيعات الغاز والمكثفات بلغت ما قيمته 84 مليونًا و333 ألفًا و666 دولارًا، ووصلت عوائد البتروكيماويات إلى 654 ألفًا و146 دولارًا.

وأظهرت بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي في 8 مايو الجاري، أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ 19.1 مليار دينار، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.