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تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» في مجال إدارة الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 06:15 مساء
تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» في مجال إدارة الأعمال
حفل تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» للتوظيف، الثلاثاء 16 مايو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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استضاف مقر المعهد الوطني للإدارة بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» للتوظيف، التي بلغ عدد أفرادها 92 طالبًا وطالبة اجتازوا اختبارات القبول بالمبادرة لدراسة إدارة الأعمال، بحسب وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وحضر الاحتفالية كل من وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات للعليا الدكتور رمضان المدني، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمعهد الوطني للإدارة، إلى جانب عدد من المدربين.

ما هي مبادرة «لبنة»
و«لبنة» هي مبادرة أطلقها ديوان المحاسبة بطرابلس في 2 مارس 2017 بمقر المعهد الوطني للإدارة بمنطقة الفرناج، بهدف تدريب وتوظيف المتفوقين من خريجي الجامعات، في الأجهزة الرقابية المختلفة.

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وقال المكتب الإعلامي للديوان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذه المبادرة «تعد بداية لخطة استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل لإعادة تشكيل وتطوير المورد البشري بالديوان».

التحاق 65 طالبًا وطالبة جدد بمبادرة «لبنة»
وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاحتفالية جرى خلالها تكريم الخريجين، والإعلان عن التحاق 65 طالبًا وطالبة جدد بمبادرة «لبنة» لإدارة الأعمال في نسختها السابعة في مجال المحاسبة.

وهنأ الوزير علي العابد في كلمته خلال الحفل الخريجين والخريجات من المبادرة، متمنيًا التوفيق للملتحقين الجدد في نسختها السابعة وفي مسيرتهم المهنية، داعيًا كافة المؤسسات الحكومية إلى أن تحذو حذو ديوان المحاسبة، بالانخراط في البرامج واستثمار الفرص التي يقدمها المعهد الوطني للإدارة بهذا الخصوص، من خلال الحصول على الخطة السنوية المعتمدة من قبل الوزارة والمصممة لتواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد العابد أن وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخدمة المدنية تسعيان كجهات مسؤولة إلى تدريب الكوادر الوطنية سواء العاملون بالقطاع العام أو الباحثون عن العمل، وذلك من خلال حزمة من البرامج التدريبية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى إكساب الكوادر الوظيفية في القطاع العام وتنمية مهاراتهم، الذي بدوره ينعكس على الأداء المؤسسي وبالتالي زيادة في معدلات الأداء بالشكل الذي ينعكس على تقديم الخدمات الحكومية.

حفل تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» للتوظيف، الثلاثاء 16 مايو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» للتوظيف، الثلاثاء 16 مايو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» للتوظيف، الثلاثاء 16 مايو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» للتوظيف، الثلاثاء 16 مايو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» للتوظيف، الثلاثاء 16 مايو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
حفل تخريج الدفعة السادسة من مبادرة «لبنة» للتوظيف، الثلاثاء 16 مايو 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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