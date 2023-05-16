الدبيبة يبحث مع السفير الألماني العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدبيبة بحث مع السفير الألماني العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الأخير أكد من جهته دعم ألمانيا الجهود المحلية والدولية، لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

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وقبل الاجتماع شارك الدبيبة في اجتماع مجلس الدفاع وبسط الأمن الذي عُقد صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحضور كل من رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العايب، ووزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء لطفي الحراري.