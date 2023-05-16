البعثة الأممية تجدد دعم «عملية المصالحة الوطنية» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

جددت البعثة الأممية دعم «عملية المصالحة الوطنية على النحو الذي يضطلع به المجلس الرئاسي بمساندة من الاتحاد الأفريقي».

جاء ذلك خلال استقبال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أمس، سفراء وممثلي عدد من الدول الأفريقية المعتمدين في طرابلس، وقال: «أطلعتهم على أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وتبادلنا الآراء حول التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد والمنطقة»، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

لقاء باتيلي وسفراء أفارقة

وأضاف باتيلي «أكدنا خلال الاجتماع مع السفراء الأفارقة أهمية تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لتعزيز الأمن»، مشددين على «دعمنا الأطراف الفاعلة في ليبيا، لإجراء انتخابات حرة وسلمية وشاملة».

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وفي اليوم نفسه، التقى المبعوث الأممي نشطاء ووجهاء من المنطقة الجنوبية، أمس الإثنين، حيث «استمع إلى تطلعاتهم بشأن عملية المصالحة الوطنية، ومطالبهم بإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يختار فيها الشعب الليبي قادته»، حسب تغريدة على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، أمس.

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وسفراء وممثلو عدد من الدول الأفريقية المعتمدون في طرابلس، 16 مايو 2023. (تويتر)