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ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية «الثلاثاء 16 مايو 2023»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 02:17 مساء
ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية «الثلاثاء 16 مايو 2023»
متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، 16 مايو 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.26 دينار، من 5.24 دينار، المسجلة في ختام تعاملات، أمس الإثنين. 

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.64 دينار، والجنية الإسترليني عند 6.35 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

سعر العملتين التركية والتونسية مقابل الدينار
ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية، التي استقرت عند 0.27 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.73 دينار ليبي، وهو ذاته المسجل أمس. أما فيما يخص الذهب، فقد بلغ سعر كسر الذهب «عيار 18» 251 دينارا مقابل 250 دينارا، مساء الإثنين.

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