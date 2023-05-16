ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية «الثلاثاء 16 مايو 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.26 دينار، من 5.24 دينار، المسجلة في ختام تعاملات، أمس الإثنين.

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.64 دينار، والجنية الإسترليني عند 6.35 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.