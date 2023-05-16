مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق انعقاد جلسة رسمية مغلقة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني عبدالهادي الصغير.

وذكر بليحق في بيان مقتضب، أن «المجلس سيناقش جدول أعماله وما يُستجد من أعمال»، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

باشاغا يكلف القطراني بمهام الحكومة

وفي وقت سابق، كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك في خطاب إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بتاريخ أمس الإثنين، منشور على صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يوضح الخطاب سبب تكليف القطراني بهذه المهمة.

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وتحدث عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، لبرنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV) أمس الإثنين، عن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس، وهو الأمر الذي فاجأ عددًا من الأعضاء، لافتًا إلى أن الأخير «لا يمتلك أي أذرع» لتنفيذ مهامه، وثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن باشاغا لم يستطع استلام السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين، لافتا إلى أن باشاغا تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـ«مزاجية» و«صرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالًا لم نعرف عنها شيئًا، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء».