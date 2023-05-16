ضبط 5 أشخاص سرقوا 9500 دينار من منزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة رأس اعبيدة في مدينة بنغازي، خمسة أشخاص سرقوا مبلغا ماليا يقدر بتسعة آلاف و500 دينار من منزل مواطن.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ ضد مجهول حول سرقة منزله، حيث جرى تكليف أعضاء التحريات في المركز للتحقيق في الواقعة، وأسفرت الجهود عن التوصل إلى المتورطين في الجريمة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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ووردت معلومات إلى أفراد التحريات حول تجول المتهمين بسيارتهم في إحدى المناطق، حيث جرى استهدافهم، وبتفتيش السيارة احترازيا عثر على المبلغ المسروق، ثم نقل المتهمون إلى المركز، حيث اعترفوا بما نسب إليهم ثم أحيلوا إلى النيابة العامة.