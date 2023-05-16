إخماد حريق في غابة دبوسية بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، إخماد حريق اندلع في غابة دبوسية بضواحي مدينة القبة في الجبل الأخضر.

وأشادت الهيئة بجهود رجال الإطفاء في القبة ودرنة والأبرق الذين شاركوا في السيطرة على الحريق، حسب ما جاء على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

إخماد حريق في سرت

ويوم الأحد الماضي، تمكنت عناصر هيئة السلامة الوطنية من إخماد حريق بمخزن رئيسي لمجمع القرضابية للتسوق في سرت.

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ونشبت النيران في المجمع الذي يحوي أطنانا من المواد الغذائية والعصائر والسلع ومواد التنظيف، حيث لم يتضح سبب اندلاع الحريق فيما لم تقع سوى خسائر مادية.

الحريق في الغابة.

الحريق في الغابة.