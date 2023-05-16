  • Alwasat News
Atwasat

إخماد حريق في غابة دبوسية بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 11:45 صباحا
إخماد حريق في غابة دبوسية بالجبل الأخضر
رجال الإطفاء خلال جهود إخماد حريق في غابة بالجبل الأخضر، 15 مايو 2023، (هيئة السلامة الوطنية)
alwasat radio

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، إخماد حريق اندلع في غابة دبوسية بضواحي مدينة القبة في الجبل الأخضر.

وأشادت الهيئة بجهود رجال الإطفاء في القبة ودرنة والأبرق الذين شاركوا في السيطرة على الحريق، حسب ما جاء على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

إخماد حريق في سرت
ويوم الأحد الماضي، تمكنت عناصر هيئة السلامة الوطنية من إخماد حريق بمخزن رئيسي لمجمع القرضابية للتسوق في سرت.

- إخماد حريق بمخزن للسلع الغذائية بمجمع القرضابية في سرت
- اندلاع حريق في أشجار طريق السواوة بسرت
- بن قدارة يشيد بجهود فرق إطفاء شركات النفط في إخماد حريق بواحة جالو

ونشبت النيران في المجمع الذي يحوي أطنانا من المواد الغذائية والعصائر والسلع ومواد التنظيف، حيث لم يتضح سبب اندلاع الحريق فيما لم تقع سوى خسائر مادية.

الحريق في الغابة.
الحريق في الغابة.
الحريق في الغابة.
الحريق في الغابة.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان
«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته

«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته
تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها

تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها
سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر

سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر
المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية

المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي

حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة

عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة
واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري

واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري
شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق العودة

شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق...
«تحقيقات»: كابوس العقارب!

«تحقيقات»: كابوس العقارب!
البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا

البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة

علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية

نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية

الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»

لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»
خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح المجال أمامها

خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح ...
متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد

متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد
ملك جديد لمملكة قديمة

ملك جديد لمملكة قديمة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 16 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 16 مايو 2023)
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
خلال لقائه وفدا من الجنوب.. باتيلي يؤكد حاجة الليبيين للاستفادة من مواردهم بشكل منصف
خلال لقائه وفدا من الجنوب.. باتيلي يؤكد حاجة الليبيين للاستفادة ...
«الكهرباء»: استعدادات لتركيب المحول الجديد بمحطة الهضبة
«الكهرباء»: استعدادات لتركيب المحول الجديد بمحطة الهضبة
إخماد حريق في غابة دبوسية بالجبل الأخضر
إخماد حريق في غابة دبوسية بالجبل الأخضر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
ضبط شخصين متلبسين بحيازة «كلاشنكوف» في صبراتة
ضبط شخصين متلبسين بحيازة «كلاشنكوف» في صبراتة...
ضبط 5 أشخاص سرقوا 9500 دينار من منزل في بنغازي
ضبط 5 أشخاص سرقوا 9500 دينار من منزل في بنغازي...
المشري للغنوشي: لست وحدك
المشري للغنوشي: لست وحدك...
إخماد حريق في غابة دبوسية بالجبل الأخضر
إخماد حريق في غابة دبوسية بالجبل الأخضر...
«الكهرباء»: استعدادات لتركيب المحول الجديد بمحطة الهضبة
«الكهرباء»: استعدادات لتركيب المحول الجديد بمحطة الهضبة...
المزيد