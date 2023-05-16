«الكهرباء»: استعدادات لتركيب المحول الجديد بمحطة الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تواصل أعمال استبدال ما خلفه حريق محطة «سي حسين» بمنطقة الهضبة في العاصمة طرابلس من أضرار بالكابلات والمحولات.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن هذه الأعمال تأتي بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارتها، استعدادا لتركيب المحول الجديد الذي وصل، أمس الإثنين، من مخازن الشركة بالقره بوللي.

ومساء السبت، نشب حريق داخل محولات محطة الهضبة، ما أدى لإلحاق الضرر بالمحول رقم «1»، الأمر الذي ترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن منطقة الهضبة الخضراء والمناطق المجاورة.

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النيابة تحقق في حريق محطة الهضبة

والأحد، بدأت لجنة الخبراء الجنائية المكلفة من قبل النائب العام، معاينة موقع حريق محطة الهضبة، لمعرفة أسباب الحادث، الذي تشكك شركة الكهرباء في كونه «مدبرا».

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان، إن اللجنة أخذت عينات من المكان وفحصت المحول المتضرر والأسلاك وكامل المنطقة، إضافة لأخذ آخر تسجيل لقراءات عدادات الحرارة والزيت والتبريد الخاصة بالمحول وتأكيد تسجيلات أجهزة القياس بغرفة التحكم بالمحطة.

من أعمال الصيانة بمحطة الهضبة، 16 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال الصيانة بمحطة الهضبة، 16 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال الصيانة بمحطة الهضبة، 16 مايو 2023. (شركة الكهرباء)