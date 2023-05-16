«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب إلى صافية.

• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتحول غدا من جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.