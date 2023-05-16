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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 16 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 09:42 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 16 مايو 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة في معظم البلاد، وتسجل ارتفاعا في مناطق الغرب بداية من يوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على بعض المناطق، تتحول من مساء الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على معظم المناطق، وتسجل ارتفاعا من يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا من يوم الخميس.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية تصل اليوم إلى 40 درجة مئوية على الكفرة، وتسجل تراجعا الغد.

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