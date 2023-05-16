السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني مقابل الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.97 دينار مقابل 5.96 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت سعر صرف العملة الأميركية عند 4.78 دينار، وسعر اليورو عند 5.20 دينار.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.56 دينار، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والريال السعودي عند 1.27 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.