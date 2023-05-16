إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في بلدية زلتين (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إزالة تعديات واقعة على حرم السكة الحديدية ببلدية زلتين، بناء على أمر النائب العام.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن العملية نفذتها دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية زليتن ومهندسين من مشروع السكة.

- فتح مسار السكة الحديدية في مصراتة (صور)

وفي وقت سابق اليوم، قامت دوريات أمنية أيضًا بفتح مسار السكة الحديدية وهدم وإزالة التعديات والمباني الواقعة داخل المسار بمدينة مصراتة، بمشاركة إدارة المهام الخاصة، وبالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية.

وقالت الغرفة الأمنية إنها مستمر في تلك العمليات إلى حين الانتهاء من إزالة كافة التعديات على مسار السكة الحديدية من مدينة مصراتة إلى حدود مدينة سرت، داعية جميع المواطنين لإخلاء المباني التي جرى حصرها وترقيمها من قبل اللجنة المشكلة.

جانب من حملة إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في بلدية زلتين، الإثنين 15 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من حملة إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في بلدية زلتين، الإثنين 15 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من حملة إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في بلدية زلتين، الإثنين 15 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من حملة إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في بلدية زلتين، الإثنين 15 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من حملة إزالة تعديات بحرم السكة الحديدية في بلدية زلتين، الإثنين 15 مايو 2023 (وزارة الداخلية)