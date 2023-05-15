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ضبط شخص اختلس 12 مليون دينار من حسابات مصرف التجارة والتنمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 11:24 مساء
ضبط شخص اختلس 12 مليون دينار من حسابات مصرف التجارة والتنمية
المتهم باختلاس أموال من مصرف التجارة والتنمية، الإثنين 15 مايو 2023 (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، ضبط شخص متهم باختلاس 12 مليون دينار من حسابات مصرف التجارة والتنمية.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن دوريات مكتب التحقيق التحري بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط المتهم، مواليد 1977، والمطلوب على ذمة قضية اختلاس قيم مالية من حسابات مصرف التجارة والتنمية بقيمة 12 مليون دينار.

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وأشارت إلى أن المتهم مطلوب على ذمة القضية رقم 2501\ 2023م، وجرى ضبطه بناءً على أمر النائب العام.

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