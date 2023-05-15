الدبيبة يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وهولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال استقباله نائب وزير الخارجية الهولندي بول هاوتس، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحفيز الشركات الهولندية للشراكة مع القطاع الخاص الليبي، وتوسيع نشاطها في السوق الليبي، وفق منصة «حكومتنا».

واستقبل الدبيبة ظهر اليوم الإثنين، في مكبته بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، نائب وزير الخارجية الهولندي، عقب مشاركة الأخير في حفل افتتاح السفارة الهولندية لدى ليبيا بحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في ليبيا.

توسعة المقر الجديد لسفارة هولندا في ليبيا

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نائب وزير الخارجية الهولندي بول هاوت جدد خلال لقائه مع الدبيبة «تأكيد موقف هولندا الداعم للسلام والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات شاملة، تعبّر عن إرادة الشعب الليبي»، معبرًا عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للسفارة الهولندية اليوم بطرابلس بعد توسعته.

- إعادة افتتاح السفارة الهولندية ومكاتبها في ليبيا

وأضافت منصة «حكومتنا» إن الدبيبة أعرب من جانبه عن تقديره للعلاقات الثنائية الليبية - الهولندية، مشددًا على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وفقًا لرؤية الحكومة التي تضع خدمة المواطنين أولوية في شتى المجالات.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء الطاهر الباعور، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة، والسفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ.

لقاء الدبيبة مع نائب وزير الخارجية التركي، الإثنين 15 مايو 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع نائب وزير الخارجية التركي، الإثنين 15 مايو 2023. (حكومتنا)