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الدبيبة يناقش مع نورلاند دعم العملية الانتخابية والأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة والسودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 07:45 مساء
الدبيبة يناقش مع نورلاند دعم العملية الانتخابية والأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة والسودان
الدبيبة خلال اجتماعه مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي عبر الفيديو، الإثنين 15 مايو 2023. (حكومتنا)
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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، ناقش فيه ملفات الانتخابات والأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة والسودان.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو، «سبل دعم العملية الانتخابية، وضرورة وجود أساس دستوري وقانوني عادل لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

دور ليبيا حيال السودان
كما تناول الاجتماع «الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة كذلك الملف السوداني، مع التأكيد على دور ليبيا الإيجابي في دعم الجهود الدولية للتهدئة بين أطراف النزاع» الدائر في السودان منذ شهر.

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ويأتي الاجتماع بعد يوم من اجتماع الدبيبة مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وزيارته إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وناقش الدبيبة خلال لقائه مع باتيلي تطورات إجراء الانتخابات العامة في البلاد و«وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع»، بالإضافة إلى ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك.

جاهزية مفوضية الانتخابات
واطّلع الدبيبة والمنفي خلال زيارتهما إلى مقر مفوضية الانتخابات على مدى استعدادها وجاهزيتها لإجراء الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري والصعوبات والتحديات الفنية التي تواجه عمل المفوضية.

وناقش المنفي والدبيبة مع رئيس المفوضية عماد السايح، الميزانية المقدمة من طرف المفوضية إلى الحكومة لتغطية تكاليف التحضير والتنفيذ للعملية الانتخابية، وسبل توفير التغطية المالية لهذه العملية، والاتفاق على جدول زمني لتمويل مراحل تنفيذها.

الدبيبة خلال اجتماعه مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي عبر الفيديو، الإثنين 15 مايو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة خلال اجتماعه مع نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي عبر الفيديو، الإثنين 15 مايو 2023. (حكومتنا)
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