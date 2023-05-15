مجلس النواب يعقد جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري النوابَ بالانعقاد الأسبوعي للجلسات، وفقًا للقانون الخاص باعتماد النظام الداخلي دون الحاجة للدعوة للانعقاد.

واستند تعميم أرسله النويري للنواب إلى أحكام القانون رقم 4 لسنة 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديدًا المادة 95 التي تنصّ على عقد المجلس جلستين عامتين كل أسبوع، وتُخصص بقية أيام الأسبوع لجلسات اللجان الدائمة والمؤقتة.

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وحسب التعميم، فإن جلسات مجلس النواب ستكون في كل أسبوع يومي الإثنين والثلاثاء، دون الحاجة لدعوة من الرئيس أو هيئة الرئاسة كما دأب على ذلك.

ويجوز للمجلس أن يعقد أكثر من جلستين في الأسبوع بدعوة من مكتب الرئاسة.