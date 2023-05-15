الاتفاق على تفعيل منظومة الأدوية بالمستشفيات لضمان تحديد الاحتياجات وشفافية التوزيع

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عدد من المسؤولين على ضرورة تفعيل منظومة الأدوية بكافة المستشفيات على مستوى ليبيا وذلك لضمان تحديد الاحتياجات وشفافية التوزيع، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وترأّس الدبيبة ظهر اليوم الإثنين، بمقر جهاز الإمداد الطبي، اجتماعًا موسعًا ضم كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور.

تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية 2019

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «خُصص لمتابعة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية 2019، بعد أن تُراجعه اللجنة المُكلفة من وزارة الصحة ويعتمده ديوان المحاسبة، وتستكمل الهيئة العامة للمعلومات المنظومات المنفذة، مع ضرورة انطلاقها لضمان التوزيع السليم للأدوية وعدم تسربها».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المجتمعين أكدوا «على ضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة من مصرف ليبيا المركزي بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة لجهاز الإمداد الطبي، والبدء فعليًا بتنفيذ إجراءات العطاء العام، مع مراعاة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية التي لم ترِد في بنود العطاء».

الإفصاح والشفافية في التوريدات

كما اتفاق المجتمعين على الإسراع بإطلاق عمل المنظومة وتفعيلها في كافة المستشفيات لضمان تحديد الاحتياجات وشفافية التوزيع، مشددين على ضرورة الإفصاح والشفافية في مجال التوريدات المتعلقة بالدواء والمستلزمات الطبية ومحاربة الفساد في كل جوانبه.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، ومدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح، وعدد من وكلاء النيابة بمكتب النائب العام ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وديوان المحاسبة.

اجتماع الدبيبة مع عدد من المسؤولين لمتابعة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية 2019، الإثنين 15 مايو 2023. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع عدد من المسؤولين لمتابعة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية 2019، الإثنين 15 مايو 2023. (حكومتنا)