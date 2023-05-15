إعادة افتتاح السفارة الهولندية ومكاتبها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعيد اليوم الإثنين، افتتاح السفارة الهولندية ومكاتبها في ليبيا، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بمقر السفارة في العاصمة طرابلس، بحضور مسؤولين من وزارتي الخارجية الهولندي والليبية وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

وأعربت السفارة الهولندية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» عن سعادتها بالإعلان عن افتتاح مكاتبها في ليبيا، وقالت إن «حضورنا المتجدد يعكس التزامنا بتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا».

تقوية العلاقات الليبية - الهولندية

وجددت السفارة الهولندية دعمها «الانتخابات الشاملة» في ليبيا، مؤكدة «على أهمية حقوق الإنسان في عملية السلام»، معربة كذلك عن فخرها «بالعمل مع الشركاء الليبيين وتعزيز علاقاتنا التجارية. لأن هذا التوسع يعزز علاقاتنا الدبلوماسية وتعاوننا».

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وقال نائب وزير الخارجية الهولندي بول هيجتس في كلمته خلال حفل افتتاح السفارة في العاصمة طرابلس إن «مكتب سفارتنا الذي تم تجديده حديثًا في ليبيا يدل على التزامنا بالسلام والاستقرار»، مؤكدًا دعم بلاده لليبيا والأمم المتحدة بشكل كامل في سعيهما لتحقيق سلام دائم من خلال الانتخابات الشاملة»، مشدّدًا على ضرورة الوحدة من أجل تحقيق السلام الدائم وبناء «مستقبل يكون فيه كل صوت مهمًا».

العلاقات التجارية بين ليبيا وهولندا

كما شدد هيجتس على ضرورة «تقوية الروابط وتعزيز التقدم» في العلاقات بين ليبيا وهولندا، وقال إنه «إلى جانب الدبلوماسية، تنطوي علاقاتنا التجارية مع ليبيا على إمكانات هائلة. وبوصفنا بوابات قارية، نتشارك في الأرضية والفرص المشتركة في الطاقة المتجددة. فلننتهزها معًا!».

وأعرب نائب وزير الخارجية الهولندي، عن امتنانه للشركاء الليبيين على تعاونهم الوثيق، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات «إزالة الألغام، والحماية الاجتماعية، وتعزيز نظام العدالة»، داعيًا إلى مواصلة «بناء مستقبل سلمي!» في ليبيا.

حفل افتتاح السفارة الهولندية في طرابلس، الإثنين 15 مايو 2023. (السفارة الهولندية في ليبيا)