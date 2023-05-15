  • Alwasat News
Atwasat

المشاي: قرارات فورية لإصلاح الشبكة الكهربائية بالجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 03:37 مساء
المشاي: قرارات فورية لإصلاح الشبكة الكهربائية بالجبل الغربي
من لقاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي مع عمداء بلديات الجبل الغربي، 15 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي أصدر عديد من القرارات العاجلة لإصلاح الشبكة الكهربائية عقب الأزمة التي مرت بها منطقة الجبل الغربي من انقطاع للكهرباء ودمار البنية التحتية للشبكة.

جاء ذلك خلال لقاء مع عمداء بلديات الجبل الغربي، الذين نقلوا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء احتياجاتهم الضرورية، وفق الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سيول وعواصف الجبل الغربي
وضربت سيول وعواصف الجبل الغربي فى الأيام الماضية، مما أسفر عن أضرار في البنية التحتية للشبكة.

وخلال اللقاء، وافق المشاي على تسليم ما تحتاجه البلديات من محولات وأعمدة كهربائية وأسلاك نحاسية بعد الانتهاء من هذا الاجتماع. وقدم عمداء البلديات جزيل الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات على استجابتهم السريعة لحل جميع المشاكل التي واجهتها منطقة الجبل.

- التومي يكلف لجنة طوارئ للتعامل مع آثار الأمطار بالجبل الغربي
- إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار

والأسبوع الماضي، كلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، لجنة طوارئ لمنطقة الجبل الغربي؛ لحل الإشكاليات والمختنقات الناتجة عن كثافة هطول الأمطار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: كابوس العقارب!

«تحقيقات»: كابوس العقارب!
«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة الأخضر والصداقة

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة الأخضر والصداقة
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»

لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»
تشافي.. لقب أول مع «البارسا» يجني ثقة وإشادة «كتالونية» كبيرة

تشافي.. لقب أول مع «البارسا» يجني ثقة وإشادة «كتالونية» كبيرة
الانتخابات التركية.. إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق

الانتخابات التركية.. إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق
كاريكاتير خيري - استشهاد 34 فلسطينيا جراء عدوان إسرائيلي جديد

كاريكاتير خيري - استشهاد 34 فلسطينيا جراء عدوان إسرائيلي جديد
إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. وكيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز

إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. وكيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز
كاريكاتير حليم - شركة ليبيانا تتعرض لـ«هجوم سيبراني»

كاريكاتير حليم - شركة ليبيانا تتعرض لـ«هجوم سيبراني»
انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والأولمبي

انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والأولمبي
الأمم المتحدة تحيي الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية لأول مرة منذ 1948

الأمم المتحدة تحيي الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية لأول مرة منذ 1948
شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود الليبية

نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود ...
عجز ميزان مدفوعات النقد الأجنبي يلتهم 900 مليون دولار في شهر

عجز ميزان مدفوعات النقد الأجنبي يلتهم 900 مليون دولار في شهر
مجمع اللغة العربية الليبي يشارك غدا في مؤتمر دولي بالقاهرة

مجمع اللغة العربية الليبي يشارك غدا في مؤتمر دولي بالقاهرة
«سيف الوقت» يلاحق عمل لجنة «6+6»

«سيف الوقت» يلاحق عمل لجنة «6+6»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تبحث في مسقط تعزيز التعاون بين ليبيا وسلطنة عمان
المنقوش تبحث في مسقط تعزيز التعاون بين ليبيا وسلطنة عمان
بلدية طبرق تبحث الغرامات المالية على حاملي السلاح
بلدية طبرق تبحث الغرامات المالية على حاملي السلاح
الدبيبة يؤكد ضرورة استكمال الاستراتيجية الوطنية للمياه في ليبيا
الدبيبة يؤكد ضرورة استكمال الاستراتيجية الوطنية للمياه في ليبيا
افتتاح سلخانة لحوم عمومية في بلدية العزيزية
افتتاح سلخانة لحوم عمومية في بلدية العزيزية
البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا
البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
افتتاح قسم النساء وعمليات الولادة بمستشفى بني وليد العام بعد صيانته
افتتاح قسم النساء وعمليات الولادة بمستشفى بني وليد العام بعد......
الاتفاق على تفعيل منظومة الأدوية بالمستشفيات لضمان تحديد الاحتياجات وشفافية التوزيع
الاتفاق على تفعيل منظومة الأدوية بالمستشفيات لضمان تحديد ......
تعرض مدرسة عبدالنبي بالخير في بني وليد للسرقة
تعرض مدرسة عبدالنبي بالخير في بني وليد للسرقة...
البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا
البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا...
افتتاح سلخانة لحوم عمومية في بلدية العزيزية
افتتاح سلخانة لحوم عمومية في بلدية العزيزية...
المزيد