المشاي: قرارات فورية لإصلاح الشبكة الكهربائية بالجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي أصدر عديد من القرارات العاجلة لإصلاح الشبكة الكهربائية عقب الأزمة التي مرت بها منطقة الجبل الغربي من انقطاع للكهرباء ودمار البنية التحتية للشبكة.

جاء ذلك خلال لقاء مع عمداء بلديات الجبل الغربي، الذين نقلوا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء احتياجاتهم الضرورية، وفق الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سيول وعواصف الجبل الغربي

وضربت سيول وعواصف الجبل الغربي فى الأيام الماضية، مما أسفر عن أضرار في البنية التحتية للشبكة.

وخلال اللقاء، وافق المشاي على تسليم ما تحتاجه البلديات من محولات وأعمدة كهربائية وأسلاك نحاسية بعد الانتهاء من هذا الاجتماع. وقدم عمداء البلديات جزيل الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات على استجابتهم السريعة لحل جميع المشاكل التي واجهتها منطقة الجبل.

- التومي يكلف لجنة طوارئ للتعامل مع آثار الأمطار بالجبل الغربي

- إعلان حالة الطوارئ في بلدية الأصابعة بسبب غزارة الأمطار

والأسبوع الماضي، كلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، لجنة طوارئ لمنطقة الجبل الغربي؛ لحل الإشكاليات والمختنقات الناتجة عن كثافة هطول الأمطار.