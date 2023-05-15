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وزير بحكومة باشاغا: 30 مليار يورو تمويل صيني لمشروع مترو أنفاق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 02:55 مساء
وزير بحكومة باشاغا: 30 مليار يورو تمويل صيني لمشروع مترو أنفاق ليبيا
اجتماع حكومة باشاغا العادي الثالث، 3 أكتوبر 2022. (أرشيفية:حكومة باشاغا)
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قال وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي السعيدي القايدي اليوم الاثنين، إن حكومة فتحي باشاغا وقعت اتفاقا مع ائتلاف من شركات أجنبية، لاستكمال أعمال مشروع مترو الأنفاق بتمويل صيني يصل إلى 30 مليار يورو.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن السعيدي القول: إن «الحكومة الليبية وقعت اتفاقية لإنشاء مترو أنفاق بالتعاون مع ائتلاف من الشركات الأجنبية، يضم شركة (بي إف آي) المحدودة، والمجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية، وشركة (آروب) الهندسية العالمية ومكاتب في سنغافورا وفرنسا، وشركة سيمنز الألمانية».

الدولة الصينية هي الممول الرئيسي لمترو ليبيا
وأضاف القايدي أن «الدولة الصينية هي الممول الرئيسي لهذا المشروع»، مشيرا إلى أن «الاتفاقية الخاصة بالمشروع لا تفرض أي تمويل من الخزينة العامة للدولة الليبية».

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وتتراوح مدة إنجاز لمشروع من سبع إلى تسع سنوات، وفق القايدي، الذي أشار إلى أن هذا المشروع «جرى الاتفاق عليه من قبل النظام السابق أو ما يعرف بمشروع ليبيا الغد، ولكن بسبب الحروب التي حصلت تعطّلت عديد المشاريع ومن ضمنها هذا المشروع».

ويوم الأحد، استقبل نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني وفد ائتلاف شركة «بي إف آي»، في مدينة بنغازي، لمناقشة عدد من المشاريع، وفي مقدمتها مشاريع الإسكان والبنية التحتية في مجالات المواصلات والمطارات والتجمعات السكنية والطاقة الشمسية وذلك لوضعها موضع التنفيذ، حسب بيان صادر عن الحكومة.

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