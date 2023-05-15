تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت إحصاءات رسمية بتسجيل إصابتين بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الفترة من 8 إلى 14 أبريل الماضي، دون إحصاء أي وفيات جراء الفيروس، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 25 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 23 عينة، وإيجابية عينتين، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية حالة واحدة، ولم تسجل أي وفيات خلال الأسبوع المذكور، حسب التحديث الأسبوعي الصادر عن مركز مكافحة الأمراض.

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الحالات الموجبة بلغت 8%

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 8% من إجمالي العينات التي جرى فحصها، وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا نحو 507 آلاف و255 حالة، بينها 6437 وفاة، و500 ألف و816 شفاء، وحالتان نشطتان.

وخلال أكثر من ثلاث سنوات، أودت جائحة «كورونا» بأرواح «20 مليون شخص على الأقل»، وأثارت فوضى اقتصادية وعمقت انعدام المساواة. وفي الخامس من مايو، قالت منظمة الصحة العالمية إن «كورونا» لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.