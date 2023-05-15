«المركزي» يعلن فتح 247 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو 2023.

وفتح «المركزي» أكثر من 247 اعتمادا مستنديا خلال تلك الفترة لشركات مختلفة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».