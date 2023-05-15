نقابة الأطباء تشكو وزيرين بحكومة الدبيبة إلى النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت النقابة العامة للأطباء بشكوى إلى النائب العام الصديق الصور ضد وزيري الصحة والمالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قائلة إن الوزيرين «ارتكبا جريمة الإهمال في تنفيد قرارات الحكومة وتصنيفهما للأطباء دون مراعة خصوصية المهنة».



وأشارت النقابة، في الشكوى التي نشرتها عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «مماطلة حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ قرار حكومة الوفاق السابقة رقم 885 لسنة 2019 بدفع قيمة الرواتب المتأخرة وتعديلها بالزيادة عموما أسوة بسائر القطاعات».



هجرة الكثير من الكوادر الطبية الليبية

وذكرت أن «طبيعة عمل الأطقم الطبية والتصنيفات العلمية تختلف عن الطرق المنظمة لموظفي الوحدات الإدارية العامة الخاضعة لقانون العمل»، محذرة من أن «إتباع هذا النهج على الطبيب فيه إجحاف لحقه، مما يتسبب في هجرة الكثير من الكوادر الطبية الوطنية المتميزة في شتى التخصصات مما أثر سلبا على قطاع الصحة».

- وضع حد لـ«الفراغ القانوني» في مزاولة الأطباء التونسيين للمهنة في ليبيا

- «بوابة الوسط» ترصد تحديات العمل بمركز سبها الطبي

- نقابة الأطباء تعلن إضرابا مفتوحا بكامل أنحاء ليبيا

وعبرت الشكوى عن الأمل في «تدخل سريع وعاجل من النائب العام قبل حدوث انهيار في قطاع الصحة بشأن مناداة الأطباء إلى تقديم استقالاتهم وإضراب الأطقم الطبية حتى دفع رواتبهم المتأخرة».



وفي 20 مارس الماضي هددت النقابة العامة للأطباء في ليبيا بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في جميع المرافق الصحية والمستشفيات، وتقديم استقالات جماعية، لرفضهم جدول الرواتب الموحد، الذي يعتبرونه «مجحفا».