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يضم مصفاة وميناء ومصنعين.. تعرف على مجمع رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 10:53 صباحا
يضم مصفاة وميناء ومصنعين.. تعرف على مجمع رأس لانوف
مجمع رأس لانوف الصناعي، (أرشيفية: مؤسسة النفط)
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عاد مجمع رأس لانوف الصناعي للعمل مجددا بعد توقف دام لـ12 عاما، حيث بدأت أولى عمليات الإنتاج يوم الجمعة الماضي.

واحتفت المؤسسة الوطنية للنفط بالحدث، حيث نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك»، معلومات حول المجمع، الذي يقع في مدينة رأس لانوف، على بعد 650 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، و350 كيلومترا غرب مدينة بنغازي، ويضم مصفاة رأس لانوف وميناء رأس لانوف ومصنعي الإيثيلين والبولي إيثيلين.

إنتاج المجمع
وتصل الطاقة الإنتاجية للمجمع خلال سنة إلى 330 ألفا و143 طن «إيثيلين»، و171 ألفا و730 طن «بروبلين»، و130 ألفا و614 طن «خليط ك»، و336 ألفا و590 طن «جازولين حراري»، و43 ألفا و457 طن زيت وقود حراري، ومليون و176 ألفا و326 طن «نافتا».

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ويعتبر الإيثيلين مركب وسيط في إنتاج البولي إيثيلين وهو أكثر اللدائن استخداما، ويمكن أن يتحد مع البنزين لإنتاج إيثيل بنزين والذي يستخدم لتصنيع بولي استيرين.

أحد المصانع في المجمع.
أحد المصانع في المجمع.
مرفق في المجمع.
مرفق في المجمع.
مصنع في المجمع.
مصنع في المجمع.
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