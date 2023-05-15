السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعرا العملتين الأوروبية والبريطانية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 5.95 دينار أمس.

في حين ثبت سعر صرف العملة الأميركية عند 4.78 دينار، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.56 دينار، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والريال السعودي عند 1.27 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.