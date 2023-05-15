شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والجنايات الدولية.. معركة السيادة والاختصاص

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على ملابسات إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والإعلان عن إصدار أوامر قبض جديدة في ليبيا، وأن فريقًا من المحكمة سيزور البلاد خلال الأيام المقبلة، لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية.

في حين كرر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني التأكيد على أن محاسبة المتهمين أمر سيادي وولاية قضائية ليبية، والتشديد على أن عمل المحكمة الجنائية مكملاً للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه.

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وبين الخطوة الجديدة للجنائية الدولية وتمسك الدولة الليبية باختصاصاتها السيادية، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المحامي وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، وأستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بروفسير الهادي شلوف، ومستشار القانون العام والجنائي د.زياد الشنباشي.

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