المعداني يبحث تنفيذ 38 مشروع صيانة في 16 محلة ببلدية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الأحد، الإجراءات اللازمة لتنفيذ 38 مشروعًا في 16 محلة بنطاق البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء مع مدير إدارة المشروعات بالبلدية، بحضور عضو المجلس البلدي سرت مخلوف حامد والذي تطرق إلى عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بإعداد كراسات مواصفات تنفيد مشروعات الصيانة المهمة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وصيانة الطرق والمدارس التعليمية.

- استكمال أعمال صيانة لخط صرف صحي رئيسي وسط سرت

وتشمل خطة الصيانة 38 مشروعًا في 16 محلة ببلدية سرت وبقيمة تقديرية تقارب 40 مليون دينار ليبي، وإحالتها للحكومة.