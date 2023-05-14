مجلس الدولة يشكل لجانًا عاجلة لمتابعة «خروقات» حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، تشكيل لجان لمتابعة عاجلة لما وصفها بـ«خروقات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية، التي اتهمها بالخروج عن خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي- جينيف.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس السابعة والثمانين برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي على «فيسبوك».

مجلس الدولة: لا شفافية في بيان الإيرادات والمصروفات لحكومة الوحدة

وأوضح البيان أن الجلسة خُصِّصت لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى «خروج حكومة الوحدة الوطنية عبر خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي – جينيف؛ وذلك لعدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة».

- المشري يشدد على ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات في أقرب وقت

مجلس الدولة: عقد حكومة الحكومة اتفاقات طويلة الأمد مخالف لخارطة الطريق

وتابع أن المجلس ناقش «الخروقات التي تقوم بها الحكومة بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية والتي تخالف المادة (6) الفقرة (10) من خارطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي».

كما أشار البيان إلى «عدم قيام الحكومة بالإجراءات التمهيدية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني المخالفة أيضًا للفقرة (1) من المادة الأولى، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية المخالفة للمادة (1) الفقرة (8-2)، وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته».

وذكر البيان أن المجلس قرر تعليق الجلسة إلى حين تقديم اللجان تقاريرها.

المجلس الأعلى للدولة يعقد اجتماعه السابع والثمانين برئاسة خالد المشري اليوم الأحد في طرابلس 14 مايو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

المجلس الأعلى للدولة يعقد اجتماعه السابع والثمانين برئاسة خالد المشري اليوم الأحد في طرابلس 14 مايو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة السابع والثمانين برئاسة خالد المشري اليوم الأحد في طرابلس 14 مايو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)