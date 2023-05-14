شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «ليبيانا» تواجه الهاكر.. هل مؤسساتنا قادرة على المواجهة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، الضوء على تداعيات الهجوم السيبراني على شركة «ليبيانا» من قِبل مجموعة من القراصنة والتي شكَّل على إثرها مجلس الأمن القومي الليبي غرفة طوارئ لمتابعة الأمر.

وأسند مجلس الأمن القومي الليبي للجنة مهمة التحقق من بعض المعلومات الواردة بشأن الموضوع، فيما تعمل مع الجهات المختصة على رفع جدار الحماية للشبكة من خلال استراتيجية تضعها مختلف الجهات المعنية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي.

- مجلس الأمن القومي يشكل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على إحدى شركات الاتصالات

وفي حين قال موقع «هاكمانك» المتخصص في متابعة عمليات القرصنة «بهدف تحليلها»، إن القراصنة استولوا من شركة «ليبيانا» على بيانات تتعلق بمستندات المالية والمحاسبية ومعلومات شخصية وبيانات جواز السفر، وقواعد البيانات، لكن الشركة للاتصالات نفت، الجمعة، تعرُّض بياناتها للاختراق، مؤكدة أن منظومتها تعمل بشكل طبيعي.

ويفتح البرنامج نقاشًا حول تداعيات هذا الاختراق، وقدرة المؤسسات الليبية على حماية بياناتها ومواجهة أية محاولات للقرصنة أو الاستيلاء على معلومات.

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