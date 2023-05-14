ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 14 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 5.26 دينار، من 5.25 دينار المسجلة في ختام تعاملات أمس السبت.

واستقر سعر صرف كل من العملتين البريطانية والأوروبية الموحدة عند 5.63 دينار لليورو، و6.35 دينار للجنيه الاسترليني، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

لا تغيير في أسعار الذهب ولا العملة التركية

كذلك، لم يتغير سعر صرف الليرة التركية التي استقرت عند 0.27 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.73 دينار ليبي، وهو ذاته المسجل أمس.

- ارتفاع الدولار مقابل الدينار بالسوق الرسمية في مستهل الأسبوع (الأحد 14 مايو 2023)

أما فيما يخص الذهب، فقد بلغ سعر كسر الذهب (عيار 18) 254 دينارًا، وهو أيضًا السعر ذاته المسجل في تعاملات مساء السبت.