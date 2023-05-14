ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الدينار بالسوق الرسمية في مستهل الأسبوع (الأحد 14 مايو 2023)

صعد سعر الدولار الأميركي، اليوم الأحد، مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع في السوق الرسمية.
وارتفع سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.78 دينار مقابل 4.76 دينار، الخميس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 6 دنانير، الخميس، واليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.22 دينار نهاية الأسبوع الماضي.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.56 دينار، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.30 مقابل 1.29 دينار، والريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار. واستقر اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.
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