ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الدينار بالسوق الرسمية في مستهل الأسبوع (الأحد 14 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

صعد سعر الدولار الأميركي، اليوم الأحد، مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع في السوق الرسمية.

وارتفع سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.78 دينار مقابل 4.76 دينار، الخميس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 6 دنانير، الخميس، واليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.22 دينار نهاية الأسبوع الماضي.