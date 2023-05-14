نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة إلي قوية على الساحل الممتد من سرت إلي المرج، وتكون غدا شمالية غربية نشطة إلي قوية على معظم الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مع احتمال سقوط أمطار، مساء اليوم وصباح الغد.

• الرياح بحرية إلي شمالية غربية بوجه عام، وتكون جنوبية شرقية على الساحل الممتد من مصراتة إلي سرت سرعتها بين 10 و35 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2.25 متر، ويصل غدا على ساحل مصراتة إلى 2.75 عقدة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا غدا على ساحل مصراتة.

• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلي متوسطة بسبب سرعة الرياح.