  • Alwasat News
Atwasat

نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 11:36 صباحا
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود الليبية
من المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل لمكافحة الإرهاب وجرائم الحدود في نواكشوط، 14 مايو 2023. (تويتر)
alwasat radio

خلص المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل لمكافحة الإرهاب وجرائم الحدود، إلى «إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود والأمن».

نظمت المؤتمر يوم الخميس الماضي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «يوبام»، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدى منطقة الساحل، بمشاركة ممثلين من ليبيا وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

ناقش المشاركون في المؤتمر البنود الرئيسية لخارطة الطريق التي تم التوصل إليها بعد مناقشة عميقة بين جميع المشاركين، تضمنت تبادل المعلومات، وتعزيز بناء القدرات بما في ذلك التدريب وإدارة الحدود والأمن، وتعزيز الإطار التشغيلي وإضفاء الطابع القضائي على المعلومات، وفق حساب «يوبام» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

أولويات أوروبية جديدة في منطقة الساحل
وتشمل الأولويات الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل «الحاجة إلى نهج أكثر عالمية لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي، بينما يظل التركيز الجغرافي الأساسي على دول مجموعة الخمس، حيث تركز الاستراتيجية على سياق إقليمي أوسع، بما في ذلك ليبيا». ويأخذ هذا أيضا في الاعتبار حقيقة أن استمرار انعدام الأمن الإقليمي له علاقة كبيرة بالديناميكيات التي جرى إطلاقها خارج منطقة الساحل نفسها.

- الأربعاء والخميس.. موريتانيا تحتضن مؤتمرا حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل 
- رئيسة بعثة «يوبام»: هكذا يمكن الحد من تدفق المهاجرين الذين يمرون بليبيا
- «يوبام» تسلم معدات طبية عالية الجودة إلى حرس الحدود الليبي

وعشية المؤتمر، قالت رئيسة وحدة التنسيق الاستشارية الإقليمية لدى موريتانيا، سيمونيتا سيلفستري: إن «تبادل أفضل الممارسات بشأن إدارة الحدود والأمن على المستوى الدولي له أهمية قصوى لتحسين أداء السلطات المختصة، كما أنه من المتوقع أن يهيئ الاجتماع الظروف لمزيد من الإجراءات والضوابط الفعالة واستخدام أفضل للموارد المتاحة».

بدورها، أشارت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لدى منطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري، إلى التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل، مؤكدة الحاجة إلى زيادة تطوير البعد الإقليمي وتعزيز الحوار والتعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا.

وكانت وحدة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا مع وفد ليبي (حرس الحدود الليبي وموظفي الجمارك الليبية) قد شاركت في مؤتمر الحدود العالمي العام 2023 في سكوبي شمال مقدونيا الأسبوع الماضي.

من المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل لمكافحة الإرهاب وجرائم الحدود في نواكشوط، 14 مايو 2023. (تويتر)
من المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل لمكافحة الإرهاب وجرائم الحدود في نواكشوط، 14 مايو 2023. (تويتر)
أحد المشاركين في المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل لمكافحة الإرهاب وجرائم الحدود في نواكشوط، 14 مايو 2023. (تويتر)
أحد المشاركين في المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل لمكافحة الإرهاب وجرائم الحدود في نواكشوط، 14 مايو 2023. (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسار توحيد «المركزي» في مباحثات الكبير وباتيلي
مسار توحيد «المركزي» في مباحثات الكبير وباتيلي
«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي
«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود الليبية
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في ...
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال قوي أن يكون الحادث مدبرا (صور)
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي...
المزيد
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة أكثر من 500 ألف نازح في ليبيا إلى منازلهم
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة أكثر من 500 ألف نازح في ......
تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميا
تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميا...
بالصور.. انتظام امتحانات «النقل» في بني وليد
بالصور.. انتظام امتحانات «النقل» في بني وليد...
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال قوي أن يكون الحادث مدبرا (صور)
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: ......
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)...
المزيد