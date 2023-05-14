نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

خلص المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل لمكافحة الإرهاب وجرائم الحدود، إلى «إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود والأمن».

نظمت المؤتمر يوم الخميس الماضي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «يوبام»، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدى منطقة الساحل، بمشاركة ممثلين من ليبيا وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

ناقش المشاركون في المؤتمر البنود الرئيسية لخارطة الطريق التي تم التوصل إليها بعد مناقشة عميقة بين جميع المشاركين، تضمنت تبادل المعلومات، وتعزيز بناء القدرات بما في ذلك التدريب وإدارة الحدود والأمن، وتعزيز الإطار التشغيلي وإضفاء الطابع القضائي على المعلومات، وفق حساب «يوبام» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

أولويات أوروبية جديدة في منطقة الساحل

وتشمل الأولويات الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل «الحاجة إلى نهج أكثر عالمية لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي، بينما يظل التركيز الجغرافي الأساسي على دول مجموعة الخمس، حيث تركز الاستراتيجية على سياق إقليمي أوسع، بما في ذلك ليبيا». ويأخذ هذا أيضا في الاعتبار حقيقة أن استمرار انعدام الأمن الإقليمي له علاقة كبيرة بالديناميكيات التي جرى إطلاقها خارج منطقة الساحل نفسها.

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وعشية المؤتمر، قالت رئيسة وحدة التنسيق الاستشارية الإقليمية لدى موريتانيا، سيمونيتا سيلفستري: إن «تبادل أفضل الممارسات بشأن إدارة الحدود والأمن على المستوى الدولي له أهمية قصوى لتحسين أداء السلطات المختصة، كما أنه من المتوقع أن يهيئ الاجتماع الظروف لمزيد من الإجراءات والضوابط الفعالة واستخدام أفضل للموارد المتاحة».

بدورها، أشارت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لدى منطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري، إلى التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل، مؤكدة الحاجة إلى زيادة تطوير البعد الإقليمي وتعزيز الحوار والتعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا.

وكانت وحدة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا مع وفد ليبي (حرس الحدود الليبي وموظفي الجمارك الليبية) قد شاركت في مؤتمر الحدود العالمي العام 2023 في سكوبي شمال مقدونيا الأسبوع الماضي.

من المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل لمكافحة الإرهاب وجرائم الحدود في نواكشوط، 14 مايو 2023. (تويتر)

أحد المشاركين في المؤتمر الإقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا والساحل لمكافحة الإرهاب وجرائم الحدود في نواكشوط، 14 مايو 2023. (تويتر)