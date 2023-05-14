  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 11:20 صباحا
«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تراجعا تدريجيا في درجات الحرارة علي مناطق الشمال الغربى، ويكون تأثير التقلبات هذا اليوم على الدواخل ومناطق الوسط والشمال الشرقي برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: غائمة جزئيا، وتتكاثر السحب من مساء الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية معتدلة علي المناطق من (رأس أجدير إلي طرابلس) وتكون جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية علي الدواخل والمناطق الممتدة من (مصراته إلي سرت) تتحول يوم الغد إلى غربية - شمالية غربية نشطة السرعة.

- «الداخلية» تحض على الانتباه أثناء القيادة في الأجواء الترابية

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 22 و27 درجة مئوية علي مناطق أقصي الساحل الغربي، بينما تسجل علي باقي المناطق 33 إلى 40 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا على الخليج وسهل بنغازي، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 30 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الثلاثاء القادم.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر علي غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة علي غدامس والحمادة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الغد إلى غربية - شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بداية من يوم الغد.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 33 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس اليوم الساعة (19:57)

شروق الشمس غدا الساعة (06:07

الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات

الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم حملته بزيارة ضريح أتاتورك

عشية الانتخابات الرئاسية التركية.. إردوغان يصلي في آيا صوفيا وكيليتشدار يختتم ...
هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟

هل تكون المادة 14 حلًا بديلًا محتملًا لتجنيب أميركا التخلف عن سداد الديون؟
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسار توحيد «المركزي» في مباحثات الكبير وباتيلي
مسار توحيد «المركزي» في مباحثات الكبير وباتيلي
«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي
«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود الليبية
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في ...
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال قوي أن يكون الحادث مدبرا (صور)
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي...
المزيد
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة أكثر من 500 ألف نازح في ليبيا إلى منازلهم
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة أكثر من 500 ألف نازح في ......
تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميا
تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و221 ألف برميل يوميا...
بالصور.. انتظام امتحانات «النقل» في بني وليد
بالصور.. انتظام امتحانات «النقل» في بني وليد...
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: احتمال قوي أن يكون الحادث مدبرا (صور)
النيابة العامة تحقق في حريق محطة الهضبة.. وشركة الكهرباء: ......
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)
نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (الأحد 14 مايو 2023)...
المزيد