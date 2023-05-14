«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تراجعا تدريجيا في درجات الحرارة علي مناطق الشمال الغربى، ويكون تأثير التقلبات هذا اليوم على الدواخل ومناطق الوسط والشمال الشرقي برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: غائمة جزئيا، وتتكاثر السحب من مساء الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية معتدلة علي المناطق من (رأس أجدير إلي طرابلس) وتكون جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية علي الدواخل والمناطق الممتدة من (مصراته إلي سرت) تتحول يوم الغد إلى غربية - شمالية غربية نشطة السرعة.

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درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 22 و27 درجة مئوية علي مناطق أقصي الساحل الغربي، بينما تسجل علي باقي المناطق 33 إلى 40 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا على الخليج وسهل بنغازي، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 30 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الثلاثاء القادم.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر علي غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة علي غدامس والحمادة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الغد إلى غربية - شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بداية من يوم الغد.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 33 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم الغد.

مدينة طرابلس

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الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو

الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو

الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو

الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو

الأحوال الجوية اللمتوقعة اليوم الأحد 14 مايو