«الداخلية» تحض على الانتباه أثناء القيادة في الأجواء الترابية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إلى مزيد الانتباه خلال القيادة في الأجواء الترابية وتقلبات الطقس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «أخي السائق القيادة في الأجواء الترابية وتقلبات الطقس تتطلب مزيد الانتباه والحيطة للحدّ من الحوادث المرورية».

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وتوقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، منخفضًا صحراويًا يؤثّر على مناطق غرب ليبيا، برياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة، يمتدّ تأثيره ليشمل بعض المناطق الشرقية، بينما يتراجع تأثيره تدريجيًا من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي.