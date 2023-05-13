ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والاسترليني ( السبت 13 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية مساء اليوم السبت إلى 5.25 دينار من 5.24 دينار المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

في المقابل، انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.63 دينار من 5.66 دينار اليوم السبت، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي تراجع من 6.40 دينار إلى 6.35 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

استقرار الليرة التركية والدينار التونسي.. وانخفاض الذهب

واستقرّ صرف الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.73 دينار ليبي، وهي ذاتها الأسعار المسجلة في نهايةم تعاملات الخميس الماضي.

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كذلك، هبط سعر كسر الذهب (عيار 18) من 258 دينار المسجلة مساء الخميس إلى 254 دينار مساء اليوم السبت.