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القبض على متهم هدد عائلة في طرابلس بالقتل وأجبرها على ترك منزلها منذ 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 04:18 مساء
القبض على متهم هدد عائلة في طرابلس بالقتل وأجبرها على ترك منزلها منذ 7 سنوات
المتهم بتهجير عائلة وتهديدها بالقتل في طرابلس (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
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قالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها ألقت القبض على متهم بإجبار عائلة على ترك منزلها وتهجيرهم منه منذ سبع سنوات في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت أن العائلة تعرضت للتهديد من الشخص المتهم بحرق المنزل وتهجيرهم منه وتوعّدهم بالاعتداء والقتل.

إعادة العائلة للمنزل بعد 7 سنوات تهجير
وأشار البيان إلى أنه جرى إرجاع عائلة لمنزلها بضواحي العاصمة طرابلس بعد تهجيرهم لمدة سبعة سنوات وتمكينهم من الدخول للمنزل بناء على تعليمات السيد النائب العام.

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وأضافت الوزارة:  «على الفور، جرى فتح محضر من قِبل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ومباشرة التحري وجمع المعلومات حول المتهم».

وتمكنت دوريات الإدارة من القبض عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص.

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