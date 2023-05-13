مديرية أمن طرابلس تعلن إجراءً ضد عناصرها المتغيبين عن العمل 30 يوما

القاهرة - بوابة الوسط

نبهت مديرية أمن طرابلس إلى أنه لن يجري «تمكين أي عضو من هيئة الشرطة المتغيبين عن العمل الذين تجاوزت مدة غيابهم ثلاثين يوما، ولم تبت مجالس التحقيق في واقعة تغيبهم»، مشيرة إلى الحرص على «تلافي الوقوع في أي إجراء إداري أو مالي مخالف للقانون».



تفعيل نصوص قانون هيئة الشرطة

واستندت المديرية، في بيان، إلى «أحكام نصوص المادتين (37- 128) من قانون رقم (5 لسنة 2018) المعدل بالقانون رقم (6 لسنة 2019) بشأن هيئة الشرطة».

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وتقضي المادتان المذكورتان بحرمان عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل دون إذن، وباعتباره مستقيلا إذا تغيب بغير عذر مدة 45 يوما غير متصلة أو 30 يوما متصلة، أو إذا صدر بشأنه قرار نقل أو ندب أو تكليف، وامتنع عن تنفيذه بانقضاء 30 يوما من إعلانه».