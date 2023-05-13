بمشاركة ليبية.. تدشين كابل اتصالات بحري بين أفريقيا وأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حضر وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تدشين الكابل البحري «بلوميد» في مدينة باليرمو الإيطالية، الهادف إلى ربط الاتصالات بين القارتين الأوروبية والأفريقية.

وتبلغ سعة «بلوميد» 25 تيرابايت في الثانية، ويعد من أهم المشاريع الجارية حالياً للربط بين القارتين عبر البحر المتوسط، وفق بيان صادر عن الحكومة.

«سباركيل» الإيطالية تنفذ مشروع كابل الاتصالات بين أفريقيا وأوروبا

وتنفذ المشروع شركة «سباركيل» الإيطالية، إحدى الشركات الكبرى عالميا في مجال الكوابل البحرية، ومراكز البيانات ونقل المعلومات، والمزود الرئيسي للإنترنت وخدمات تبادل المكالمات الدولية.

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ترأس الوفد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ممثلا للحكومة، مع رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة. حضر احتفالية التدشين وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، وعميد بلدية باليرمو، ومدير عام شركة «سباركيل».

وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي خلال مشاركته في تدشين الكابل البحري بمدينة ميلانو الإيطالية، 12 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي خلال مشاركته في تدشين الكابل البحري بمدينة ميلانو الإيطالية، 12 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي خلال مشاركته في تدشين الكابل البحري بمدينة ميلانو الإيطالية، 12 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)