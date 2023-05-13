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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 13 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 11:36 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 13 مايو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح نشطة قبلية إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وقبلية إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وجنوبية شرقية غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى المرج تصل سرعتها إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية متوسطة إلى رديئة أحيانا، بسبب الأتربة المثارة.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر غدًا على ساحل زوارة.
• الرياح قبلي إلى جنوبية غربية على زوارة وطرابلس، وقبلي إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتكون شمالية غربية غدا على ساحل الخمس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 20 مترا.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة يوم الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى المرج، بسبب الأتربة المثارة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى المرج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 13 مايو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 13 مايو 2023)
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