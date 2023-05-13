الرقابة الإدارية تقرر مراجعة نظام الحماية الرقمية في «ليبيانا»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتّأكد والتّحقق ممّا يُتداول عبر وسائل الإعلام مِن اختراق قواعد البيانات المالية والمحاسبية، وغيرها لشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول.

ونص قرار رئاسة الهيئة على مراجعة نظام الحماية الرقمية الشاملة للشركة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما تسفر عنه نتائج المتابعة، وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم (20 لسنة 2013)، وتعديليْه، ولائحته التنفيذية.

- «ليبيانا» تنفي تعرض بيانات الشركة للاختراق

«القابضة للاتصالات»: لا تسريب لبيانات مشتركي «ليبيانا».. وفريق أمن سيبراني للتصدي للهجمات

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تحدث نشطاء محليون في مجال تكنولوجيا المعلومات وموقع متخصص في تحليل عمليات القرصنة عن تعرض شركة «ليبيانا» للاختراق من قِبل مجموعة من القراصنة.

«ليبيانا» تنفي تعرض بياناتها للاختراق

ونفت «ليبيانا» مساء الجمعة، تعرض بياناتها للاختراق، مؤكدة أن منظومتها تعمل بشكل طبيعي، وذلك في أول رد على ما أثير منذ أيام بشأن تعرض الشركة للاختراق من قبل قراصنة. ونقلت قناة «فبراير» عن مدير مكتب الإعلام بالشركة عبدالمنعم بوشكيوة، قوله إنه «لا يوجد أي اختراق بشأن بيانات الشركة والمنظومة تعمل بشكل طبيعي».

فيما أوضحت الشركة القابضة للاتصالات، في بيان، أن «البيانات التي تعرضت للهجوم خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة»