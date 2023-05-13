«ليبيانا» تنفي تعرض بيانات الشركة للاختراق

القاهرة - بوابة الوسط

نفت شركة «ليبيانا» للاتصالات، مساء الجمعة، تعرض بياناتها للاختراق، مؤكدة أن منظومتها تعمل بشكل طبيعي، وذلك في أول رد على ما أثير منذ أيام بشأن تعرض الشركة للاختراق من قبل قراصنة.

ونقلت قناة «فبراير» عن مدير مكتب الإعلام بالشركة عبدالمنعم بوشكيوة قوله إنه «لا يوجد أي اختراق بشأن بيانات الشركة والمنظومة تعمل بشكل طبيعي».

محاولات اختراق فشلت

ولفت بوشكيوة إلى أنه «كانت هناك محاولات اختراق ولكنها فشلت»، مؤكدًا أن «الأخبار بشأن التحصّل على البيانات كلها كاذبة»، مدللاً على ذلك بالقول «لا يوجد أي مواطن اشتكى ونحن مستعدون لاستقبال أي ملاحظات».

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وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تحدث نشطاء محليين في مجال تكنولوجيا المعلومات وموقع متخصص في تحليل عمليات القرصنة عن تعرض شركة «ليبيانا» للاختراق من قِبل مجموعة من القراصنة.

سبب الاختراق

وقال موقع «هاكمانك» المتخصص في متابعة عمليات القرصنة «بهدف تحليلها»، فإن القراصنة استولوا من شركة «ليبيانا» على بيانات تتعلق بمستندات المالية والمحاسبية ومعلومات شخصية وبيانات جواز السفر، وقواعد البيانات، وتقارير المدققين والمعلومات الاستراتيجية، وبيانات التسويق، ووثائق عدم الإفصاح (NDA) والعقود - RND، وسجل المراسلات والمحادثات مع إدارة الشركة.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن القراصنة تمكنوا من اختراق موقع شركة «ليبيانا» مستغلّين العديد من نقاط الضعف، في نظام الحماية الخاص بشركة الاتصالات الليبية.

وأفاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن القراصنة من روسيا، ويطالبون الشركة بمبلغ مالي كبير، وأشار بعضهم إلى أن الشركة تتكتّم على الاختراق، وتحاول السيطرة على الموقف.