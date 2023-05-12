  • Alwasat News
Atwasat

تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 12 مايو 2023, 10:19 مساء
تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت
تشميع أحد المحال التجارية من قبل جهاز الحرس البلدي في سرت. (الإنترنت)
alwasat radio

أقفل جهاز الحرس البلدي في سرت، خمسة محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في المدينة بالشمع الأحمر، على ما أفادت مصادر بفرع الجهاز «بوابة الوسط» اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن تلك المحالّ جرى إغلاقها خلال حملة تفتيشية نفّذتها دوريات تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي، بالمدينة استهدفت مزاولي الأنسطة التجارية بمحلة الزعفرات والحي الصناعي.

- تشميع 3 مطاعم و5 محال مواد غذائية ومصنع لتحلية مياه الشرب في سرت
- مخالفات لأربعة مخابز في حملة تفتيش بسرت
- ضبط كميات موز وبصل فاسدة وقفل 7 محلات في سرت

وقالت المصادر إن سبب إغلاق وتشميع المحال التجارية ومحال بيع اللحوم هو «عم توفر أي إجراءات قانونية بشأن إذن مزاولة المهنة والتراخيص والشهادات الصحية وإنعدام النظافة»

وأكدت المصادر تشميع اثنين من المحال التجارية واثنين من محال بيع اللحوم ومحل واحد لبيع التبغ يعمل بدون ترخيص، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)
مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)
تشميع أحد المحال التجارية من قبل جهاز الحرس البلدي في سرت. (الإنترنت)
تشميع أحد المحال التجارية من قبل جهاز الحرس البلدي في سرت. (الإنترنت)
مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)
مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)
مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)
مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)
مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)
مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)
تشميع أحد المحال التجارية من قبل جهاز الحرس البلدي في سرت. (الإنترنت)
تشميع أحد المحال التجارية من قبل جهاز الحرس البلدي في سرت. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد

كريم خان: أوامر القبض على المطلوبين في ليبيا مجرد خطوة أولى وسنفعل المزيد
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأمن الداخلي»: القبض على متورطين مع منظمة «آرا باتشي» الإيطالية في جنوب ليبيا
«الأمن الداخلي»: القبض على متورطين مع منظمة «آرا باتشي» الإيطالية...
استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس
استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس
حفتر يزور المرج لمتابعة مستجدات صيانة المسجد الكبير
حفتر يزور المرج لمتابعة مستجدات صيانة المسجد الكبير
حراك الزاوية يدعو حكومة الوحدة إلى الاستجابة لمطالب أهالي المدينة أو التنحي عن السلطة
حراك الزاوية يدعو حكومة الوحدة إلى الاستجابة لمطالب أهالي المدينة...
مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي الهمم على رأس أولوياتنا
مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي الهمم...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي...
المزيد
ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية
ضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية...
تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت
تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت...
مؤسسة الاستثمار تقيم الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة
مؤسسة الاستثمار تقيم الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة...
مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي الهمم على رأس أولوياتنا
مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي ......
حراك الزاوية يدعو حكومة الوحدة إلى الاستجابة لمطالب أهالي المدينة أو التنحي عن السلطة
حراك الزاوية يدعو حكومة الوحدة إلى الاستجابة لمطالب أهالي ......
المزيد