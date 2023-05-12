تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أقفل جهاز الحرس البلدي في سرت، خمسة محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في المدينة بالشمع الأحمر، على ما أفادت مصادر بفرع الجهاز «بوابة الوسط» اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن تلك المحالّ جرى إغلاقها خلال حملة تفتيشية نفّذتها دوريات تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي، بالمدينة استهدفت مزاولي الأنسطة التجارية بمحلة الزعفرات والحي الصناعي.

- تشميع 3 مطاعم و5 محال مواد غذائية ومصنع لتحلية مياه الشرب في سرت

- مخالفات لأربعة مخابز في حملة تفتيش بسرت

- ضبط كميات موز وبصل فاسدة وقفل 7 محلات في سرت

وقالت المصادر إن سبب إغلاق وتشميع المحال التجارية ومحال بيع اللحوم هو «عم توفر أي إجراءات قانونية بشأن إذن مزاولة المهنة والتراخيص والشهادات الصحية وإنعدام النظافة»

وأكدت المصادر تشميع اثنين من المحال التجارية واثنين من محال بيع اللحوم ومحل واحد لبيع التبغ يعمل بدون ترخيص، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)

تشميع أحد المحال التجارية من قبل جهاز الحرس البلدي في سرت. (الإنترنت)

مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)

مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)

مخالفات رصدها جهاز الحرس البلدي خلال جولة تفتيشية بمحلة الزعفران في سرت. (الإنترنت)

تشميع أحد المحال التجارية من قبل جهاز الحرس البلدي في سرت. (الإنترنت)