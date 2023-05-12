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استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 07:59 مساء
استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس
من أعمال استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس، 12 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، استكمال مشروع خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس جهد «400 ك.ف».

وشملت الأعمال شد الأسلاك بين البرجين «11 و12» فيما يجري العمل تباعًا لاستكمال عملية سحب الأسلاك لعدد من الأبراج على مسار الخط ، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وقالت الشركة إن المشروع وصل إلى نسب إنجاز متقدمة، دون أن تحددها، لافتة إلى أنه سيتيح بمجرد الانتهاء منه، إمكانية زيادة نقل الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة الكهربائية.

ونهاية أبريل الماضي، أعلنت شركة الكهرباء، تواصل العمل بالمشروع عبر الشركتين المنفذتين «واحات الشاطئ» و«الطاقة المستديمة» تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، لافتة إلى أن المشروع سيتيح إمكانية نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد الغرب للشبكة العامة عبر محطتي تحويل الغرب والجنوب جهد «400 ك.ف».

من أعمال استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس، 12 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس، 12 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس، 12 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس، 12 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس، 12 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال استكمال خط نقل الطاقة الواصل بين غرب وجنوب طرابلس، 12 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
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